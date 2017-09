Legends of Tomorrow 3: è online il trailer esteso della premiere!

E' appena uscito il trailer esteso della premiere della nuova stagione di Legends of Tomorrow , dal titolo "Aruba-Con". Le leggende tornano su CW il 10 ottobre, dopo la premiere, la stessa sera, della serie "sorella" The Flash.

Quello che dovranno fare i nostri eroi sarà rimettere a posto il tempo, visto che, con i loro viaggi sconsiderati, nella scorsa stagione hanno causato non solo una discontinuità spazio-temporale, ma proprio la "rottura" stessa del tempo.

Quel che si vede in questo nuovo trailer sono le Leggende che cercano di rubare nuovamente il Waverider e rimettere a posto le cose prima che sia troppo tardi. E stavolta non dovranno preoccuparsi solamente della Legion of Doom, ma avranno alle calcagna anche Rip Hunter e l'Ufficio del Tempo.

Date un'occhiata al nuovo trailer di Legend's of Tomorrow e diteci cosa ne pensate nei commenti!