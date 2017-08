Legends of Tomorrow 3: primi dettagli sul personaggio di Zari

, il serial in live-action targato DC Comics della The CW, è arrivato alla sua terza stagione. E in questa in arrivo vedremo introdotto un nuovo personaggio: quello di Zari Adrianna Tomaz (in arte Isis, ma il nickname non le è stato dato per ragioni ovvie).

In una nuova intervista, la sua interprete Tala Ashe ha svelato qualche dettaglio in più sul suo personaggio: "Le Leggende incontrano Zari nel 2042, un futuro distopico. Zari è un'hacktivista. Lei incontra le Leggende e c'è questa sfida filosofica perché capisce che loro hanno intenzione di correggere gli anacronismi nella storia, ma vive in un mondo cosi terribile che finisce per sfidarli... per migliorare la storia e non solo correggerla. Quindi ci sarà un po' di tensione all'inizio".

Potete rivedere il trailer del Comic-Con cliccando qui.