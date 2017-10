Legends of Tomorrow 3: primi scatti per la nuova supereroina Zari Adrianna Tomaz

Nuove foto tratte dal terzo episodio della nuova stagione di Legends of Tomorrow ci consentono di dare un primo sguardo alla new entry Zari Adrianna Tomaz , l’attivista proveniente da un futuro distopico che quest’anno si unirà allecapitanate da(Caity Lotz).

Come già riportato in un recente articolo, sarà Tala Ashe (Law & Order) ad interpretare la nuova supereroina proveniente dall’anno 2042: pur nutrendo il desiderio di cambiare il mondo in meglio, la ragazza sarà tuttavia riluttante all'idea di divenire un superoere e si rivelerà un atipico (e problematico) membro delle Leggende.



A giudicare dalle prime foto diffuse dell’emittente televisivo, il personaggio, che ricordiamo comparirà già nel terzo episodio del serial, intitolato appunto “Zari”, non avrà affatto il tipico look del supereroe. Nei primi scatti visionabili in calce all’articolo, Zari appare una donna forte, quasi feroce, intenta ad investigare una scena assieme allo scienziato Ray Palmer/The Atom (Brandon Routh).



Un altro scatto, che sembra voler promettere una delle frequenti scene burlesche dello show, ci mostra invece Mick Rory (Dominic Purcell) testare una delle armi futuristiche di Zari, che con tutta probabilità diverrà la sua arma principale per il resto della stagione. La ragazza sfiderà inoltre le Leggende in nuovi modi, specialmente per quanto riguarda la tecnologia: diverrà infatti la più recente partner di Ray Palmer e lo spronerà a fare “un uso migliore della propria tecnologie e delle sue invenzioni”. Soprattutto, la sua volontà di cambiare la storia in meglio, anziché restaurarne il normale corso, la porterà inevitabilmente a scontrarsi (almeno verbalmente) con le Leggende e con l’Ufficio del Tempo fondato dall'ex-capitano Rip Hunter.

Legents of Tomorrow va in onda ogni martedì sul canale statunitense The CW.