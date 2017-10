Legends of Tomorrow 3: quale segreto nasconde SPOILER?

: Come lasciato intendere dalla criptica scena finale dell’episodio andato in onda la scorsa settimana, lecapitanate dasono di nuovo al completo, ma uno dei componenti della banda sembra comportarsi in modo alquanto insolito...

L’episodio trasmesso la scorsa notte si è aperto con un flashback chiarificatore su quanto avvenuto ad Amaya Jiwe/Vixen (Maisie Richardson-Sellers) dopo lo scorso finale del stagione. Abbiamo visto la donna ed il suo amato festeggiare il compleanno di Nate, finché l’uomo non è uscito per acquistare cibarie e Amaya stessa ha appreso, attraverso il telegiornale, la posizione della nipote Mari McCabe (Megalyn Echikunwoke). La prevedibile reazione della donna non si è fatta attendere, ma prima ancora che potesse raggiungere Mari nella città di Detroit, Amaya è stata riportata da Rip Hunter nel 1940.



Quando, sei mesi più tardi, le Leggende si sono viste costrette a reclutarla per un’ultima missione, Sara l’ha trovata al proprio posto nella storia, ossia intenta a proteggere il villaggio di Zambesi. Amaya è dunque rientrata nei ranghi delle Leggende, ma per tutto l’episodio sembrava che qualcosa non andasse: si direbbe che la ragazza abbia infatti chiesto a Sara di tenere Nate all’oscuro di un suo non meglio specificato segreto, e poco dopo ha cominciato a perdere il controllo dei propri poteri.

È curioso che questo evento sia avvenuto proprio quando Nate si trovava in pericolo, e la stessa Amaya ha rivelato non solo che queste crisi sono iniziate un mese prima, ma che l’hanno addirittura portata a massacrare un gruppo di soldati che avevano attaccato Zambesi.



Tutte queste coincidenze, unite ad alcuni indizi sparsi per l’episodio (primo fra tutti il battito cardiaco udibile in una scena molto singolare), farebbero pensare che la donna sia semplicemente incinta. Si tratta naturalmente di congetture e speculazioni fatte dai fan più attenti e fantasiosi per serial, ma cosa comporterebbe per le Leggende un’eventuale gravidanza della supereroina? E soprattutto, se Nate fosse il padre di un ipotetico nascituro, quanto gravi sarebbero le conseguenze scatenate da una tale aberrazione temporale?



Invitandovi a prendere tutto con le dovute pinze, vi ricordiamo che il prossimo episodio di Legends of Tomorrow sarà trasmesso martedì sera sulla rete statunitense The CW. Chissà che non possa riservarci qualche lieta sorpresa!