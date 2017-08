Legends of Tomorrow 3: ci saranno riferimenti a Steven Spielberg?

Legends of Tomorrow 3 : nella nuova stagione ci sono dei riferimenti al grande regista? Un post Twitter diha scatenato le supposizioni.

Il produttore esecutivo ha infatti postato l'immagine della copertina dello script dell'episodio numero quattro della terza stagione della serie sugli eroi DC - cosa che fa spesso - e il titolo potrebbe essere un richiamo al lavoro del grande regista.

In fin dei conti, Le Leggende, con i loro viaggi nel tempo, hanno già "scomodato" diversi personaggi importanti, tra i quali George Washington (a cui hanno salvato la vita), Albert Einstein (che hanno rapito), George Lucas (a cui hanno dato ispirazione per intraprendere la carriera cinematografica). Che stiano proteggendo Eliot Ness o incontrando J.R.R. Tolkien in battaglia, la regola numero uno è non interferire col passato, cosa che, ok, potrebbero aver fatto un paio di volte...

Anche se all'inizio della terza stagione il tempo risulterà essere completamente distrutto (a causa loro), non è detto che non incontrino anche altre celebrità. Marc Guggenheim ha svelato dunque, che il titolo dell'episodio quattro è proprio un riferimento a qualcosa che conosciamo tutti molto bene, che è stato partorito dalla geniale mente dell'immenso Steven Spielberg: "Telefono, Casa!". Vi dice nulla?

Sotto al suo post si sono scatenati tutti a chiedergli se ci saranno o meno riferimenti al classico E.T. Lui ha negato, e quindi potrebbe riferirsi a tantissime cose diverse.

Secondo voi potrebbe essere un'opzione possibile l'incontro delle Leggende con Spielberg oppure una connessione proprio a E.T.? Diteci cosa pensate nei commenti.

Legends of Tomorrow torna con la nuova stagione in autunno, a partire dal 10 ottobre, subito dopo la premiere di The Flash, sulla CW.