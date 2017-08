Legends of Tomorrow 3: Simon Merrells sarà un personaggio storico

si unisce al cast di Legends of Tomorrow e il suo sarà un personaggio storico molto, molto noto. Se volete sapere di chi si tratta continuate pure la lettura dell'articolo.

L'attore interpreterà l'Imperatore Romano Giulio Cesare! Arrivati alla terza stagione, i protagonisti di Legends of Tomorrow hanno viaggiato molto nel tempo, dal tempo dei dinosauri, al medioevo e ora, l'antica Roma. Alla fine della seconda stagione, avendo combinato un disastro con il continuum spazio-temporale, le Leggende si sono trovate i dinosauri a New York, e dunque adesso di certo occorrerà che viaggino di nuovo nel tempo per rimettere le cose a posto.

Come si evolverà la storia ambientata nell'Impero Romano non è dato ancora saperlo, ma comunque è interessante pensarli in quel periodo storico. La notizia del casting per il ruolo dell'Imperatore Romano 'ha avuta la CBR e, riguardo il periodo storico, qualche informazione l'ha data il produttore esecutivo della serie, Phil Klemmer al San Diego Comic-Con:

"Abbiamo iniziato nel 2017, ovviamente, ma andremo a farci un viaggio indietro nel tempo fino all'Antica Roma. Avremo Simon Merrells - che interpreta già Crasso in Spartacus - che interpreterà quest'altro ruolo nel nostro show."

Oltre a lui, altri attori che vengono direttamente da Spartacus sono passati per l'Arrowverse: Manu Bennett, Todd Lasance, Liam McIntyre, Nick Tarabay e Katrina Law sono gli interpreti che l'hanno preceduto.

Chissà che tipo di storia vedremo narrata nella Roma dell'Imperatore Giulio Cesare? Non ci resta che aspettare il 10 ottobre per scoprirlo, quando Legends of Tomorrow tornerà con la premiere sulla CW.