Legends of Tomorrow 3: Susie Abromeit entra nel cast nel ruolo di... SPOILER!

Legends of Tomorrow aggiunge al cast un nuovo membro per la stagione numero 3. E' la bellissima, già vista in. Se volete sapere qual è il ruolo che interpreterà proseguite pure la lettura!

La bella attrice sarà la mamma di Ray Palmer, e la notizia è stata data in esclusiva a Tv Line anche se, come potete vedere dall'immagine qui sotto, la Abromeit aveva già anticipato la sua presenza sul set di Legends of Tomorrow, con questo post Instagram in cui la si vede al trucco e dove la caption spiega esattamente cosa stia facendo...

Come è stato anticipato al Comic-Con di San Diego il mese scorso, la stagione 4 di Legends esplorerà, nell'episodio numero 4, l'infanzia di Ray Palmer, negli anni '80 ed è lì che vedremo la Abromeit. Inoltre, come è stato già riportato, ci sarà forse anche la possibilità di incontrare il fratello di Ray, Sidney, che sarà interpretato sempre da Brandon Routh.

Legends od Tomorrow torna sulla CW a partire dal 10 ottobre.