Legends of Tomorrow 3: Victor Garber lascia la serie della DC

Proprio mentre la terza stagione diè tornata sulle televisioni statunitensi, arriva una notizia su una futura uscita di scena dal cast della serie della

Deadline conferma che l'attore Victor Garber ha deciso di abbandonare la serie per partecipare al revival di Hello, Dolly!, che inizierà il prossimo gennaio.

Nel serial DC, Garber interpreta Martin Stein. Questo cosa vuol dire per Firestorm? Non è chiaro al momento, ma sappiamo che Franz Drameh (Jax) non abbandonerà la serie.

L'uscita di scena del personaggio è stata scritta da tempo, a quanto rivela Deadline, e non ci sono piani per riaverlo in futuri episodi, visto l'impegno di Garber con Hello, Dolly!; nonostante ciò la possibilità di un cameo futuro è sempre aperta.