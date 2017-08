Legends of Tomorrow: Amaya scopre dove dorme Mick in una scena tagliata

Curiosi di scoprire dove dormea bordo dell'astronave in? In una scena tagliata della seconda stagione assistiamo adche, finalmente, scopre il luogo in cui dorme il suo compagno di viaggio.

La scena in questione è stata eliminata nell'episodio "Outlaw Country", quello che precede il crossover dell'Arrowverse. Marc Guggenheim, showrunner di Legends of Tomorrow, ha dichiato che una delle cose sulle quali ha lavorato di più e gli ha dato maggiori soddisfazioni è il rapporto tra Amaya e Rory. La clip è inclusa anche negli Extra presenti nell'edizione home video di Legends of Tomorrow: La Seconda Stagione Completa, che sarà disponibile a partire dal 15 agosto negli USA.

Legends of Tomorrow 3 torna a ottobre sull'emittente The CW.