Legends of Tomorrow: ecco le fotografie del nuovo arco narrativo

La fine della prima parte della seconda stagione diha lasciato sospese ancora molte domande, queste troveranno una risposta nella seconda parte della stagione, che si aprirà con l’episodio. Ecco le prime fotografie.

Negli ultimi episodi andati in onda, Malcolm Merlyn si è unito alla Legion of Doom, Mick Rory ha avuto visioni del suo partner scomparso Leonard Snart, la Legione ha recuperato l’amuleto protetto dalle leggende e Martin Stein ha deciso di proteggere un’aberrazione di sua creazione.

Molte di queste linee narrative verrano sviluppate e concluse nella seconda parte della stagione, il cui primo episodio è intitolato Raiders of the Lost Art. Le fotografie della puntata sono disponibili, come sempre, in fondo alla notizia. Legends of Tomorrow tornerà in onda il 24 Gennaio su The CW, buona visione!