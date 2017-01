Legends of Tomorrow: ecco le nuove fotografie della Legion of Doom!

ha pubblicato alcune fotografie inedite di, il prossimo episodio di, una delle serie tratte dai fumettiin onda sul network. Le fotografie sono disponibili, come sempre, in fondo alla notizia.

L’episodio in questione, “Legion of Doom”, ha una natura particolare: la narrazione si svolgerà secondo il punto di vista dei villain. Nell’episodio appariranno Matthew Letscher (The Reverse-Flash), John Barrowman (Malcolm Merlyn) e Neal McDonough (Damien Darhk). Secondo quanto anticipato dal network, l’episodio getterà luce sui piani del gruppo di criminali.

Le fotografie sono disponibili, come sempre, in fondo alla notizia. Il nuovo episodio di Legends of Tomorrow andrà in onda martedì prossimo, sempre su The CW. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!