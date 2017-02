Legends of Tomorrow: ecco le nuove immagini dell'episodio "Turncoat"!

ha pubblicato alcune nuove fotografie relative all’undicesimo episodio della seconda stagione di, uno degli showin onda sul network americano. Le fotografie mostrano le leggende immerse nella Rivoluzione Americana, guardiamole insieme.

Le forze di George Washington riceveranno aiuto dal futuro nel prossimo episodio di Legends of Tomorrow intitolato "Turncoat". Gli eroi dello show arriveranno nel 1776 per correggere l’aberrazione temporale che minaccia di distruggere la storia come l’abbiamo sempre conosciuta.

Il Piano A, però, fallisce miserabilmente, lasciando a Stein, Jax, Nate e Amaya il compito di risolvere la situazione. Nell’episodio appariranno Caity Lotz, Nick Zano, Maisie Richardson-Sellers, Franz Drameh e Victor Garber. Le fotografie, invece, sono disponibili in fondo alla notizia. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su Legends of Tomorrow!