Legends of Tomorrow: ecco il nuovo costume di Felicity Smoak in "Doomworld"

Il produttorevia Twitter ha rilasciato quest'oggi un primo sguardo al nuovo look diche vedremo in un cameo nel prossimo episodio di, dal titolo "".

L'attrice tornerà nei panni di Emily Bett Rickards, e come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia indosserà una maschera e un abito con mantello e cappuccio viola. Comicbookresources riporta che il costume è stato ideato da Maya Mani e disegnato da Andy Poon, creatori anche degli abiti di Hawkgirl, White Canary, Atom e Vixen.



Nel nuovo episodio di Legends of Tomorrow la Legione del Destino è riuscita ad assemblare la Lancia del Destino e a cambiare la realtà, lasciando le Leggende cambiate, forse per sempre. Le speranze del mondo sono adesso affidate a Rory, ma essere l'eroe non sarà facile per lui.



Doomworld andrà in onda il 28 marzo. Di seguito un trailer e il look della Smoak: