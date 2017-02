Legends of Tomorrow: ecco le prime immagini di Black Flash!

Quandoè stato sconfitto alla fine della seconda stagione di, si è ritrovato tragicamente sfigurato dalla battaglia. La sua trasformazione, secondo i fan di tutto il mondo, lo rendeva molto somigliante a. Il personaggio è tornato in

Chi è Black Flash? Si tratta di uno speedster con il compito fondamentale di punire i colleghi che creano aberrazioni temporali. Le teorie dei fan erano corrette, ma solo in parte. Si, Zoom è Black Flash e sì, il personaggio è tornato, ma in una serie diversa: Legends of Tomorrow.

L’account Twitter di Legends of Tomorrow ha rivelato le prime immagini del ritorno di Black Flash nella serie. Il brevissimo video è disponibile, come sempre, in fondo alla notizia. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su Legends of Tomorrow!