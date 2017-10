Legends of Tomorrow: ecco i primi dettagli sull'apparizione di Constantine

Dopo ladella conferma dell'arrivo dinella prossima stagione di, ecco che arrivano anche i primi dettagli. In una dichiarazione al, il produttoreha rivelato in che modo il personaggio interpretato daarriverà nello show.

"Il ritorno di Matt Ryan nel suo iconico ruolo di John Constantine su Legends è un qualcosa a cui io e Marc Guggenheim abbiamo lavorato dalla prima stagione e ora è tutto pronto", ha dichiarato Klemmer. "Mentre lavoravamo al nostro crossover di Arrow-verse 2017, il quale non è stato uno scherzo, la maggior ambizione della rete televisiva, quattro show che hanno avuto l'audacia e la follia di farlo, stavamo cercando un modo per fare un ritorno altrettanto emozionante nel 2018. Così abbiamo trovato Matt Ryan".



Klemmer ha poi continuato a spiegare perché crede che Constantine sia una buona condizione per lo show: "Quanto al personaggio di Constantine, sapevamo che un demonologo alienato, fumatore incallito, bisessuale e stanco di questo mondo si sarebbe sentito a suo agio tra i nostri Legends. La sua apparizione nell'episodio 310 si svolgerà in questo modo: una rivisitazione della quarta stagione di Arrow e degli eventi successivi all'episodio finale di quella stagione, uno scontro con il Big Bad di questa stagione di Legends, alcune scena hot e Damien Darhk (Neil McDonough), perché come puoi fare un episodio sulla magia nera e non avere Damien Darhk?".

Che ne pensate? Felici del ritorno di Matt Ryan? Ricordiamo che Legends of Tomorrow ritornerà il 10 Ottobre.