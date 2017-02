Legends of Tomorrow: George Washington è in pericolo nel nuovo trailer!

è uno degli showin onda sudi maggiore successo. La serie racconta di supereroi e di viaggi nel tempo. Questa volta le leggende dovranno garantire la sicurezza di, come dimostra il nuovo trailer, disponibile in fondo alla notizia.

Il prossimo episodio della seconda stagione di Legends of Tomorrow si chiamerà “Turncoat”: nella puntata in questione, Rip Hunter (Arthur Darvill) avrà a che fare con la sicurezza di George Washington. L’episodio sarà quindi ambientato nel periodo della Guerra d’Indipendenza Americana.

Legends of Tomorrow non aveva mai raccontato questo periodo, ma non è la prima volta che si confronta con le guerre più importanti della storia americana: la guerra civile, per esempio, è stata affrontata nell’episodio “Abominations”, sempre nella seconda stagione.

Il trailer del nuovo episodio è disponibile, come sempre, in fondo alla notizia. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su Legends of Tomorrow, buona visione!