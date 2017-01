Nell’ultimo episodio andato in onda diè stato rapito dallache, a quanto risulta dal nuovo promo, lo torturerà a lungo, nonostante lui non abbia memoria del suo passato da. Il video è disponibile in fondo alla notizia, buona visione!

Nel nuovo promo, Sara e le Leggende discutono su come affrontare il problema: la scelta è tra la morte di Rip e la consegna della Lancia del Destino, un’arma in grado di cambiare la storia. Il team, ovviamente, è preoccupato di cosa potrebbe succedere se l’artefatto cadesse nelle mani della legione.

Il nuovo episodio di Legends of Tomorrow, intitolato “Taking Risks”, andrà in onda il 31 Gennaio sul network The CW. Il trailer è disponibile, come sempre, in fondo alla notizia. Buona visione!