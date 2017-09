Legends of Tomorrow: nuove immagini dalla premiere della terza stagione

A qualche giorno di distanza dalla pubblicazione del trailer della prima puntata della terza stagione, The CW, ha diffuso un nuovo set fotografico proveniente dalla premiere della nuova serie di episodi di, visualizzabili come sempre in calce.

Dopo la frattura temporale del finale della seconda stagione, i protagonisti si ritrovano in una situazione strana. Nel set fotografico, vediamo i ragazzi in vacanza, salvo poi essere interrotti da niente poco di meno che Antichi Romani, i quali causeranno non pochi problemi.

Il gruppo, quindi, dovrà prendere la situazione in mano, e contro il volere del Time Bureau, partire per una nuova avventura al fine di correggere la linea temporale prima che sia troppo tardi.

Tutto questo lo vedremo nella prima puntata della terza stagione di Legends of Tomorrow, battezzata “Aruba-Con”, che andrà in onda su The CW il prossimo 10 Ottobre, subito dopo The Flash, un’altra delle serie tv di punta del network americano insieme ad Arrow.