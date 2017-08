Legends of Tomorrow: un nuovo trailer della terza stagione della serie

ha rilasciato un nuovo trailer di, dopo quello visto in occasione deldi San Diego. La serie, basata sui personaggi della DC, tornerà ilsulla rete televisiva.

Dopo la sconfitta di Eobard Thawne e suo altrettanto nefasto Legion of Doom, le leggende affronteranno una nuova minaccia creata dalle loro azioni alla fine della scorsa stagione. Il cast della serie comprenderà Brandon Routh (Ray Palmer/Atom), Caity Lotz (Sara Lance/White Canary), Victor Garber (Professor Martin Stein/Firestorm), Franz Drameh (Jefferson "Jax" Jackson/Firestorm), Dominic Purcell (Mick Rory/Heat Wave) e Nick Zano (Nathan "Nate" Heywood/Steel).

Legends of Tomorrow è stata sviluppata da Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg, ed è una produzione Bonanza Productions Inc. in collaborazione con Berlanti Productions e Warner Bros. Television.