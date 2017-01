Legion: lo showrunner sul crossover con l'universo cinematografico degli X-Men

Da quando la serie esordientedel colosso televisivo statunitenseè stata annunciata, ci sono state notizie contrastanti sulla possibilità o meno che lo show potrà avere un crossover con l'universo dei film dedicati aglie in una recente intervista, lo showrunnerha voluto fornire alcuni chiarimenti.

Stando alle sue parole, sembra che Legion si avvicinerà al carattere di Agents of SHIELD, nel senso che lo spettacolo si svolgerà all'interno dell'universo cinematografico originario ma, semplicemente, non sembra che verranno mostrati collegamenti evidenti: "Penso che sia importante per noi fissare questo show come un mondo completamente realizzato con caratteri completamente autonomi. Esso è passibile di collegamenti ed è in grado di connettersi a quell'universo, ma non penso che verranno stabilite grandi connessioni. Devo comunque dimostrare che lo spettacolo è abbastanza buono per incorporare elementi dal mondo del cinema, se fosse mai possibile.", ha affermato lo showrunner.

Hawley ha anche dichiarato che i compensi di alcuni degli attori per l'apparizione nello show rappresentano un ostacolo importante: "Non sto dicendo che non potrà mai accadere di vedere uno o alcuni degli attori dei film nello spettacolo, ma certamente ciò non succederà non nel primo anno. Il costo sarebbe eccessivo.". Più che un vero e proprio crossover, quindi, semra certamente più probabile l'ipotesi di futuri camei.

Legion farà il suo debutto l'8 febbraio.