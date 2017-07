Legion 2: Dan Stevens parla di Legion e delle novità sul suo personaggio

Legion è stato una sorpresa incredibilmente piacevole per i fan degli, conche ha preso un personaggio oscuro e ne ha rivoluzionato le peculiarità incentrando la narrazione sulla componente percettiva e sulla sanità mentale.

Ma in ogni caso, lo show FX, anche se non è particolarmente fedele alla narrazione fumettistica, ha comunque qualche sorpresa da rivelare in questo senso. Una, ovviamente, è che nei comics David Haller ha molte personalità diverse, ognuna col suo set di superpoteri, il che rende Legion potenzialmente il più potente e letale tra i mutanti.

Per adesso la serie ha mostrato qualcosa - alcune abilità e alcune personalità - negli 8 episodi della prima stagione, ma Stevens ha detto che ne vedremo molte altre quando lo show tornerà per la seconda stagione.

Cliccando qui sarete diretti alla fonte per vedere l'intervista video completa al protagonista di Legion.

"Non abbiamo nemmeno leggermente scalfito la superficie dei tanti personaggi o entità che sono contenute all'interno di Legion" ha detto Stevens a Comic Book durante il Comic-Con di San Diego. "The Shadow King ovviamente è uno di loro e una componente importante. Ma c'è molto di più in ballo e chiunque abbia familiarità con i fumetti sa di cosa parlo. Quindi sì, c'è ancora tanto da scavare all'interno della sua testa."

Nello show David è lentamente sopraffatto da the Shadow King, interpretato da Aubrey Plaza, che usa il suo corpo per i poteri di telecinesi e telepatia. Quando poi lei arriva in profondità nella sua mente, David riesce a trovare una via d'uscita grazie all'aiuto di un'altra personalità, la prima, nella sua psiche, che non sia sotto l'influsso di Shadow King.

Ed è anche incredibilmente Britannica, come Stevens!

Insomma, di carne al fuoco ce n'è molta, siete ansiosi di vedere la seconda stagione di Legion? Ditecelo nei commenti!

Legion cast: Dan Stevens (Downton Abbey), Rachel Keller (Fargo), Jean Smart (Fargo), Aubrey Plaza, Jeremie Harris (A Walk Among the Tombstones), Amber Midthunder, Katie Aselton e Bill Irwin (Interstellar).