Legion 2: vedremo altre scene di danza con Aubrey Plaza?

Nel sesto episodio della prima stagione diabbiamo visto il personaggio interpretato da, in una memorabile scena di danza. Invedremo una sequenza simile, così particolare e suggestiva?

L'attrice, intervistata durante il panel al Comic-Con 2017 di San Diego, ha dichiarato che non è stato per nulla facile girare una scena del genere per lei, e che spera di non doverne fare più:

"Non posso dirlo, ma spero di no. È stato orribile! Non sono allenata professionalmente, il mio corpo si muoveva in modi che non riesco a controllare. Quindi ho semplicemente provato a lasciarmi andare e scuotermi qua e là".

A prescindere da come è andata per Aubrey Plaza, la scena in questione è stata senza dubbio tra le più suggestive dell'intera stagione e speriamo di vederne di simili in Legion 2.