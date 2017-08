Legion 2: vedremo i costumi classici degli X-Men nella nuova stagione?

si prepara a debuttare per riportarci dalle parti del potentissimo figlio di. La prima stagione ha stupito i fan per il modo in cui ha proposto la mitologia degli: nella prossima stagione avremo ulteriori riferimenti, con l’introduzione di alcuni costumi classici dei mutanti dei fumetti

Sentiamo cosa ne pensano alcuni membri della produzione, intervistati da ComicBook durante il Comic-Con 2017 di San Diego, iniziando dalle dichiarazioni di Dan Stevens – interprete del protagonista, David Haller/Legion:

“Ci sono alcuni outfit davvero fighi che non abbiamo ancoa visto; ci sono alcune capigliature sulle quali non abbiamo ancora lavorato; ci sono alcune locations… c’è un po’ di roba in Tibet nei fumetti. Non sono contrario a quello”.

A quanto pare vedremo diversi elementi riconoscibili dei fumetti Marvel ispirati a Legion. Voi cosa vi aspettate da Legion 2?