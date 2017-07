Legion 2: vedremo finalmente il Professor X nella nuova stagione?

Nelle ultime ore sono arrivate diverse nuove informazioni su Legion 2 , direttamente daldi San Diego. Ma la principale domanda che attanaglia i fan è una: vedremo finalmente comparire il(aka) nella nuova stagione?

Nei fumetti Marvel il Professor X non è soltanto il leader degli X-Men, ma è anche il padre del protagonista di Legion, David Haller. Il peso di Charles Xavier sulla psicologia di suo figlio David è enorme e per questo i fan dello show si aspettano un’entrata in scena, prima o poi, del personaggio che sul grande schermo è interpretato da Patrick Stewart e James McAvoy.

Sembra che lo showrunner Noah Hawley abbia lasciato intendere che comparsa di Xavier nelle prossime stagioni di Legion sia qualcosa che potrebbe avvenire concretamente. Sul profilo Twitter ufficiale della serie, infatti, leggiamo le sue dichiarazioni: “Ci stiamo lavorando”.

Il sogno di tutti i fan sarebbe quello di rivedere Patrick Stewart nei panni di Xavier: l’attore di Logan – The Wolverine, d’altronde, in passato non ha escluso una sua possibile partecipazione.