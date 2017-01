Legion: ancora promo dalla serie Marvel/Fox

Non manca poi molto all'arrivo diin televisione, vera e prima collaborazione tra la Twentieth Century Fox ed i Marvel Studios su un progetto in live-action (ricordiamo che la Marvel ha poco a che fare con le trasposizioni cinematografiche di X-Men e Fantastici Quattro).

Legion è la storia di David Haller, interpretato da Dan Stevens, un ragazzo che sente delle voci nella testa e ha costantemente delle visioni. Diagnosticato come schizofrenico, il povero David ha trascorso parte della sua vita ad entrare ed uscire dagli ospedali psichiatrici. Ma se questa 'schizofrenia' non fosse schizofrenia? E se avesse i poteri? E se fosse... un mutante?

Come avrete capito, Legion è uno spin-off degli X-Men ed arriverà a febbraio su FX, in Italia su Fox. Ora sono disponibili dei nuovi promo che, come sempre, vi segnaliamo qui sotto.