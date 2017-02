Legion: chi è il Diavolo dagli occhi gialli?

E' ora di parlarne. Domani sera andrà in onda in Italia la seconda puntata di, nuovo serial della Fox prodotto con la Marvel, ma c'è una domanda a cui i fan stanno cercando di rispondere: chi è il Diavolo dagli occhi gialli?

Questa strana e assurda figura appare nel corso del primo episodio e soltanto il nostro David Haller può vederlo. Ma chi è? Come saprete, Legion è un personaggio dei fumetti della Marvel e, più in particolare, legato all'universo degli X-Men.

C'è la possibilità che si tratti di un personaggio creato ad hoc per lo show, ma per i fan non ci sono dubbi: si tratterà di Mojo.

ATTENZIONE! SPOILER!

Creato nei fumetti da Ann Nocenti e Art Adams, Mojo fa parte di una razza aliena dalla pelle e gli occhi gialli, senza spina dorsale e costretto a camminare attraverso un macchinario tentacolare con zampe robotiche. Particolarità di Mojo è che lui fa parte del Mojoverso, universo parallelo in cui a farla da padrone sono i programmi televisivi. Mojo crea dei veri e propri programmi televisivi, sorta di reality, dove i protagonisti - ignari - sono gli esseri umani (o mutanti).

Che Mojo sia questo fantomatico Diavolo dagli occhi gialli di Legion? Che David Haller sia parte di una sorta di reality messa in piedi da Mojo?

Ai posteri l'ardua sentenza. C'è da dire che il look di questo 'Diavolo' è identico a quello dei fumetti. In una sequenza, ambientata nella stanza di Haller nell'ospedale psichiatrico, notiamo l'ombra di quelle che sembrerebbero delle zampe robotiche in movimento dietro di lui. E non è tutto! Quando Haller viene catturato dalla Divisione, ad un certo punto la telecamera ci mostra tutta la struttura, mostrandoci gli agenti intenti a preparasi le proprie armi ma... sullo sfondo vediamo delle persone sedute in una sorta di salottino a guardare la tv! Cosa ci fanno delle persone a guardare la tv sedute comodamente in una specie di salotto in una struttura militare?

