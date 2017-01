Legion: ecco un nuovo promo dalla serie Marvel/Fox

Marvel e Fox hanno diramato in rete un nuovo promo dalla prossima serie televisiva basata sui fumetti della Casa delle Idee,, che debutterà in tv questo febbraio, in contemporanea anche in Italia (su FOX). Trovate il promo dopo il salto.

Sviluppato da Noah Hawley, autore dell'acclamato Fargo, Legion è uno spin-off della saga dedicata agli X-Men. Il protagonista è David Haller, interpretato da Dan Stevens, un ragazzo che sin da piccolo è stato diagnosticato come schizofrenico ed ha passato la vita ad entrare ed uscire da numerosi ospedali psichiatrici.

L'incontro casuale con un'altra paziente, lo mette davanti ad una potenziale verità che cambierebbe il suo status: e se le voci che sente nella sua testa e le visioni che vede non siano, in realtà, frutto della sua immaginazione? E se David sia, in realtà, uno dei più potenti mutanti in circolazione?