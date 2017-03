Se siete dei fan die del suo mondo, allora questa notizia fa per voi! Anche se stiamo parlando di un serial televisivo,, la serie di Fox ispirata ai fumetti della Marvel, seguirà la 'moda' dei cinecomics e ci mostrerà una sequenza post-titoli.

La notizia non è confermata al 100% ma sembra piuttosto attendibile. Alla fine dell'ultimo episodio di Legion, che in USA andrà in onda il prossimo mercoledì mentre in Italia il 3 aprile, dovrebbe esserci una scena post-titoli che potrebbe anticipare l'annunciata seconda stagione o mostrarci un collegamento con l'universo degli X-Men.

Noi di Everyeye.it vi sveleremo il suo contenuto non appena ne sapremo di più. Vi terremo aggiornati: continuate a seguirci!