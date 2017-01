Legion: Lauren Shuler Donner parla della serie e di Xavier

Durante una nuova intervista con IGN, la produttrice della saga cinematografica sugli X-Men e del serial, parla dell'Universo in cui è ambientata la serie dedicata a questo potente mutante dei fumetti Marvel.

"E' separato [dall'universo cinematografico, nb.]. Siamo nel nostro mondo a parte" ha spiegato la produttrice "L'Universo Cinematografico degli X-Men non si preoccuperà di Legion, né degli altri universi televisivi che stiamo creando. Continueranno nella stessa maniera, e ci sono dei grandi film in arrivo. Legion sarà qualcosa di nuovo e differente, e non penso vedremo nemmeno le serie collegarsi tra loro, almeno per il momento".

Nonostante ciò, sappiamo che David Haller alias Legion è figlio di Charles Xavier nel fumetto. C'è possibilità, comunque, di vederlo? "Non vogliamo entrare nel mondo di Xavier, perché non è la serie che stiamo realizzando. Il mistero che guida il serial è: chi è David? Ma non in quel senso. E più 'David è schizofrenico? E' matto? O ha i poteri?'. Quello è il mistero: chi è David?". Donner ha confermato che il citare Xavier è stato evitato in maniera intenzionale, ma che questo tema sarà toccato dallo show di tanto in tanto.