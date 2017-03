Legion: Noah Hawley parla del Professor X e della seconda stagione

In attesa di vedere il gran finale - che in USA andrà in onda questo mercoledì e che, secondo i rumor, dovrebbe contenere una sequenza post-titoli -,, lo showrunner di, ha parlato della possibilità di includere il Professor Xavier nella serie.

"E' qualcosa che finiremo per approcciare" spiega in un'intervista "Richiede una conversazione creativa, ma anche una conversazione tra studios. Sapete, devi parlare con lo studio cinematografico, che producono i film sugli X-Men, e capire quali sono i personaggi che vogliono tenersi per loro perché saranno nelle prossime pellicole".

"Se vogliamo il Professor X nello show, o Patrick Stewart o James McAvoy, bisogna parlare con lo studio e con l'attore coinvolto. Non ho ancora parlato con nessuno a riguardo, ma credo sia ora di iniziarne a discuterne" continua.

Riguardo la seconda stagione, Hawley chiarisce: "Cosi come con Fargo, mi piace prendere quei personaggi e quel mondo e farli miei. I fan che hanno letto i fumetti saranno ricompensati guardando sullo schermo personaggi o immagini che riconducono alle pagine dei comics. Ma la mia idea è quella di prendere questi personaggi e raccontare una nuova storia, che piaccia e sia interessante per me, non andare a ri-raccontare qualcosa che è già accaduto nei fumetti".