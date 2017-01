Legion: Noah Hawley su un possibile crossover con gli X-Men

In una nuova intervista con Entertainment Weekly, lo showrunner Noah Hawley ha rivelato nuovi dettagli su, prossima serie della Marvel sviluppata insieme alla Twentieth Century Fox.

"Legion è venuto in mente a me quando nessuno aveva un'idea" svela "Dopo la prima stagione di Fargo, Gina Balian di FX è venuta da me chiedendomi se questo fosse un mondo a cui ero interessato. Ho incontrato, cosi, Lauren Shuler Donner e Simon Kinberg. Il mio obiettivo era trovare uno show che volevo realizzare. In un certo senso, si trattava più di me che dei fumetti. Ci sono tantissime storie e personaggi che vale la pena raccontare. Volevo trovarne uno che volevo adattare proveniente da questo mondo".

Hawley ha definito positiva anche la sua esperienza con la Marvel: "Nessuna dramma, un rapporto positivo. Questo show si allontana in maniera 'drammatica' dalle loro serie. Loro realizzano delle serie su Netflix che sono tutte collegate tra di loro. Questa serie è una sorta di satellite a sé stante. Jeph Loeb della Marvel mi ha solo fatto da guida. Mi ha dato consigli e tutto il resto, sul prendere personaggi dai fumetti o crearne di nuovi - che è una cosa che tendo a fare maggiormente".

Descrivendo i mutanti presenti nella serie, spiega: "C'è il protagonista, David, che ha abilità psichiche - telapatia e telecinesi. E' un mutante omega, molto potente. Syd, interpretata da Rachel Keller, non vuole essere toccata. Se ti tocca vi 'scambiate di posto', la sua mente entra nel tuo corpo e viceversa. Jeremy Harris interpreta Ptonomy, un'artista della memoria. Ricorda ogni cosa, e ha l'abilità di portare le persone dentro i loro ricordi, ed aiuta David ad entrare nella sua testa".

Riguardo un potenziale crossover con gli X-Men, afferma: "Sono fermamente convinto che questa serie debba reggersi in piedi sulle proprie gambe. Un crossover possiamo guadarcelo attraverso la qualità della narrazione e, speriamo, con la popolarità. La storia di origini di David non è stata cambiata, quindi non abbiamo cambiato quel collegamento con il resto dell'Universo degli X-Men".