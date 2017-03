Legion: Patrick Stewart aperto ad una sua partecipazione

è la nuova serie televisiva incentrata sull'Universo degli. E' la storia di David Haller, un uomo che per anni ha creduto di essere schizofrenico ma in realtà è uno dei mutanti più potenti di tutto il mondo.

Attualmente in onda su Fox in Italia, siamo già arrivati a metà della prima stagione (di soli 8 episodi). E anche se sembra essere 'slegato' dal resto dell'Universo e ambientato negli anni settanta, c'è sempre la possibilità di collegarlo in maniera perfetta all'universo cinematografico.

Insomma, durante la promozione dello show, lo showrunner Noah Hawley ha spesso ribadito di non essere contrario alla partecipazione di altri X-Men ma che la serie "doveva guadagnare tale possibilità".

Ospite del Late Late Show with Bill Corden, Patrick Stewart ha affermato come, dopo Logan - The Wolverine, la sua voglia di 'lasciare' il personaggio definitivamente sia altissima, perché quel film rappresenta "una degna e perfetta chiusura dei loro personaggi", per poi bisbigliare di aver sentito qualche possibilità su una sua partecipazione in Deadpool 2. E' a quel punto che Dan Stevens, interprete di David Haller in Legion, anche lui ospite dello show, chiede a Stewart: "e che ne pensi di una partecipazione del Professor X in Legion? Tecnicamente, Patrick interpreta mio padre. Professor X è il papà di David Haller nell'Universo Marvel... quindi, in pratica, questa è un'offerta di lavoro". Al che Stewart risponde, sorridendo: "ci sto. Assolutamente, al cento per cento!".