Legion: per Jeph Loeb la serie ridefinirà il genere dei supereroi

Presso il panel del networkdurante il TCA Press Tour invernale,della, si è unito al cast diper discutere e approfondire la strana storia di questo mutante incompreso e frainteso, focalizzandosi su ciò che rende lo show così speciale.

Nel corso dell'evento, Loeb sembrava voler dissipare ogni idea che Legion rappresentasse l'inizio di una serie appartenente ad un altro universo sullo schermo, come se fosse uno spin-off caratterizzato da varie storie interconnesse - come quelli che la Marvel sta attualmente realizzando con Netflix.

Come riportato da THR, Loeb ha respinto l'idea, ma ha anche continuato a sottolineare il motivo per cui Legion sarà interessante per chi cerca qualcosa al di fuori della norma, ovvero qualcosa che si differenzia dalla tipica serie televisiva ispirata ai fumetti: "Legion ridefinisce il genere in un modo nuovo. Noi ultimamente continuiamo a chiederci se ci siano troppi spettacoli sui supereroi e se abbiamo raggiunto il punto di saturazione. A questa domanda abbiamo dato due risposte: 'Ci chiediamo la stessa cosa a proposito dei programmi polizieschi, legali o sulla medicina? No.' In secondo luogo, l'altra idea fondamentale è che la Marvel non parte dal presupposto che il protagonista è definito solamente dai suoi poteri. Prima di tutto, si tratta di storie di persone nel mondo reale. Per Legion, in particolare, il cast e la FX si sono fusi insieme per un tipo di spettacolo che la Marvel non ha mai fatto prima.".

Legion farà il suo debutto per la sua prima stagione mercoledì 8 febbraio su FX.