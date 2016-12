Legion: spettacolare poster per la serie Marvel/Fox

, prossimo serial targato Fox e basato sul popolare fumetto della Marvel, arriverà soltanto a febbraio, ma FX continua il marketing, ed oggi ci mostra un nuovo spettacolare poster, che potete visionare in calce a questa notizia.

Dan Stevens interpreta il personaggio di David Haller alias Legion nella serie, sviluppata da Noah Hawley (Fargo).

In questo serial, David Haller sin da ragazzo è stato diagnosticato come schizofrenico ed ha passato la sua vita ad entrare-uscire dagli ospedali psichiatrici. Ma l'incontro con un'altra paziente, gli lancia un interessante quesito: e se le visioni che vede e le voci che sente non siano frutto della sua immaginazione?

Come avrete capito, Legion è ambientata nell'Universo Cinematografico dedicato agli X-Men.