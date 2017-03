Legion: svelata l'identità del Diavolo dagli occhi gialli, nuovo easter egg

, la serie dedicata all'Universo degli X-Men prodotta dalla Fox insieme ai Marvel Studios, sta catturando ogni settimana sempre più spettatori, grazie anche alla visione del personaggio dello showrunner

ATTENZIONE! SPOILER!

Nell'episodio andato in onda ieri sera in USA - il Capitolo 6 -, c'è stato un piccolo easter egg per i fan dei fumetti della Marvel e degli X-Men. Il personaggio di Lenny (Aubrey Plaza), che ormai abbiamo capito essere una manifestazione del Diavolo/Demone che perseguita David Haller (Dan Stevens), fa riferimento al "padre biologico" del protagonista. Come abbiamo scoperto negli episodi precedenti, David è stato adottato e nella puntata di ieri sera Lenny ha praticamente fatto riferimento - non esplicitamente - al Professor Charles Xavier. Patrick Stewart si è detto interessato a partecipare allo show, ed ora avrebbe senso una sua comparsata.

Infine è stata finalmente svelata l'identità del Diavolo dagli Occhi Gialli. Inizialmente, giudicando il primo episodio (come vi abbiamo riportato anche noi), sembrava chiaro che il Diavolo potesse essere Mojo. Con il susseguirsi degli episodi, però, e la manifestazione di questo Demone sotto svariate forme e, soprattutto, l'introduzione del Piano Astrale ci siamo resi conto che Mojo non era la risposta esatta.

Ed, infatti, è stato confermato che il Diavolo in questione è Il Re delle Ombre a.k.a. lo Shadow King in inglese (o Amahl Farouk, il suo nome 'civile'). La cosa era diventata chiara da due episodi e Hawley aveva lanciato numerosi indizi a riguardo, incluso chiamare il cane (immaginario) di Haller proprio "King".

La conferma arriva da un promo andato in onda su FX dopo la messa in onda dell'episodio. Questo promo non è arrivato in rete, però, dove il network ha deciso di postarne un altro. Noi siamo riusciti a recuperare l'originale (sebbene in low-res) e ve li alleghiamo entrambi qui sotto.