Legion: tante foto dalla nuova serie di casa Marvel

Non manca molto all'arrivo diin televisione. Questo febbraio il mondo potrà scoprire le origini di David Haller, uno dei mutanti più complessi e potenti di tutto l'Universo della Marvel.

Per pubblicizzare l'arrivo della serie su Fox (FX in USA), la Twentieth Century Fox e i Marvel Studios hanno diramato in rete dei nuovi scatti ufficiali dalla serie che ci mostrano i protagonisti di questo atteso serial sviluppato dal creatore di 'Fargo', Noah Hawley.

Dan Stevens (La Bella & La Bestia) guida il cast nei panni del protagonista, e sarà affiancato da Rachel Keller (Fargo), Jean Smart (The Accountant), Aubrey Plaza (Parks and Recreation), Jeremie Harris (After Party), Amber Midthunder (Hell or High Water), Katie Aselton (The League), Bill Irwin (Bastards) e Jemaine Clement (Oceania).

La serie è ambientata nell'Universo degli X-Men.