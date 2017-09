Len Wiseman sviluppa una serie televisiva su Underworld

Se ne era già parlato tempo fa, ma poi tutto è finito nel dimenticatoio. Ora Deadline conferma che il progetto riguardo una serie televisiva incentrata sul famoso franchise horror/actionè tornato in fase di sviluppo.

Len Wiseman sta sviluppando la serie insieme a Sketch Film e Sony Television. "La serie si allontanerà non poco dai film" spiega Wiseman in un comunicato stampa ufficiale "Non voglio dire che il serial sarà più adulto, ma sarà meno fumettoso in termini di tono e personaggi".

La serie di Underworld non ha ancora un network ma Wiseman spera che possa finire su un network privato o su un servizio digitale. Wiseman produrrà l'adattamento televisivo insieme a Tom Rosenberg, Gary Lucchesi e Eric Reid.