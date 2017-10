Little Women: primo immagine della miniserie targata BBC

Masterpiece, BBC One e Playground hanno diffuso in rete la prima immagine ufficiale di, miniserie tratta dall’omonimo romanzo di

La storia, come noto, segue la crescita delle quattro sorelle March: Jo, interpretata dall’esordiente Maya Hawke, Meg, che avrà il volto di Willa Fitzgerald, Beth, impersonata da Annes Elwy, e Amy, con il volto di Kathryn Newton. Con l’aiuto della loro madre, il padre lontano a causa della guerra, e la compagnia dell’affascinante vicino Laurie Laurence, le ragazze capiranno cosa voglia dire essere giovani donne: dalle differenze di gender alle schermaglie tra sorelle, primi amori, perdite e matrimoni.

Nel cast saranno presenti anche Angela Lansbury e Michael Gambon. Adattamento della durata di tre ore, Little Women è creato da Heidi Thomas e diretto da Vanessa Caswill (Thirteen); andrà in onda sulla PBS americana e su BBC One nel Regno Unito.