Locke & Key: Hulu ordina il pilot della serie basata sul fumetto di Joe Hill

Lo scorso anno,e lo scrittoreavevano rivelato di essere al lavoro sull'adattamento televisivo del fumetto di, ma è oggia confermare cheha ordinato finalmente un pilot per la possibile nuova serie tv.

Il sito riporta anche che il grande e ispirato Carlton Cuse (Lost, The Strain) sarà produttore esecutivo e showrunner del progetto, mentre il talentuoso Scott Derrickson (Doctor Strange) dirigerà l'episodio pilota, con la possibilità di tornare per altri episodi se il canale dovesse ordinare una serie completa.



Locke & Key racconta le avventure della famiglia Locke all'interno della Keyhouse, un imponente magione in Inghilterra che ospita misteriosi portali con il potere di cambiare chiunque osi passarci attraverso e oltre i quali si trovano mostri e orrori inesorabili e carichi di odio che non si fermeranno finché non riusciranno a far aprire il portale più terrificante di tutti.