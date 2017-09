Locke & Key: Nate Corddry si unisce al cast della serie Hulu!

Secondo un recente report, l'attoresi è unito al cast del pilot di Locke & Key , la nuova serie fantasy/horror targata

La notizia è stata riportata da Deadline e l'adattamento su schermo di Locke & Key si basa sui fumetti che portano lo stesso titolo by IDW. La storia parla di due fratelli che scoprono di vivere in una casa piena di artefatti magici che donano loro diversi poteri. Corddry interpreterà Duncan Locke, lo zio dei tre personaggi principali della serie.

La descrizione ufficiale del personaggio è la seguente:

"Duncan fa quello che può per cercare di alleviare il dolore della famiglia, dopo l'omicidio del fratello maggiore. Lui e il suo compagno, Brian Rogers, cercano di dare una mano a Nina e ai ragazzi ad ambientarsi nella dimora di famiglia, la loro nuova casa. A Duncan sembra che non ci sia nulla di strano nella casa, ma lui è in possesso di alcuni segreti cruciali..."

Locke & Key promette bene, che pensate di questo casting? Ditecelo nei commenti!