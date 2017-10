Longmire: trailer ufficiale per la sesta e ultima stagione

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della sesta e ultima stagione di, la quale verrà diffusa sulla piattaforma digitale il 17 novembre 2017.

La serie quindi comprenderà ancora 10 puntate, che condurranno la storia di Longmire verso una conclusione definitiva. In una recente dichiarazione, infatti, i produttori esecutivi Greer Shephard, Hunt Baldwin e John Coveny avevano condiviso i loro pensieri a riguardo, dicendo: "Siamo grati a Netflix per aver avuto l'opportunità di comporre un capitolo di chiusura per questi personaggi tanto amati dal pubblico e che hanno ispirato ricordi duraturi. Soprattutto, ci stiamo impegnando con tutte le nostre forze per regalare a tutti gli spettatori una conclusione dinamica e soddisfacente che accontenti tutti i nostri fan e che premi la loro fedeltà di lunga data”.

Ancora ancora 10 ore, quindi, per capire se lo sceriffo della contea di Absaroka riuscirà a trovare le risposte che ha sempre cercato da quando la serie ha debuttato. La maggior parte dei fan sono probabilmente altrettanto curiosi di sapere se tra Walt e Vic potrà mai esserci qualcosa di romantico, come lo spettacolo ha suggerito per ben cinque stagioni.