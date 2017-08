Lore: i podcast di Aaron Mahnke diventano una serie, ecco il teaser trailer

Basato sull'omonimo podcast diha sviluppato una nuova serie horror,, che verrà trasmessa sulla piattaforma di streaminga partire dal

La serie, composta da sei episodi, seguirà le storie spaventose e spesso inquietanti dei personaggi reali e degli eventi che li hanno resi miti e leggende. Nel cast saranno presenti Robert Patrick (Terminator 2: Judgment Day), Kristin Bauer van Straten (True Blood), Adam Goldberg (Fargo) Holland Roden (Teen Wolf), Colm Feore (House of Cards) e Campbell Scott (The Amazing Spider-Man). Il podcast trasmesso per la prima volta nel 2015 ha attratto molti ascoltatori ed è stato nominato "Best of" nel 2015 e 2016 da Apple ed è stato inserito nella classifica dei "15 podcast più ascoltati nel 2016". Il 10 Ottobre sarà pubblicato il primo dei tre libri di Mahnke, "The World of Lore".

"Lore è una serie unica ed ibrida che presenta racconti di vita vera studiati in maniera minuziosa per sorprendere, deliziare e addirittura turbare", ha detto Conrad Riggs, capo dei lavori Originali di Amazon. "Siamo entusiasti di fornire ancora una volta ai membri di Prime un lavoro senza precedenti di un mondo che pensavano di conoscere."

Ben Silverman, Howard T. Owens, Gale Anne Hurd, Brett-Patrick Jenkins, Glen Morgan, Jon Halperin e Mark Mannucci saranno i produttori esecutivi dello show. Lore è prodotto da Propagate Content e da Valhalla Entertainment. Mahnke è il co-produttore esecutivo.