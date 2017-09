Lore: rilasciato il trailer della nuova serie targata Amazon

ha rilasciato il nuovo trailer della serie, basata sul popolare podcast omonimo che ha attirato una media di cinque milioni di ascoltatori ogni mese. La première della prima stagione, composta da sei episodi, andrà in onda ilsu

Lore, con Robert Patrick (Terminator 2: Judgment Day), Kristin Bauer van Straten(True Blood), Adam Goldberg (Fargo) Holland Roden (Teen Wolf), Colm Feore (House of Cards) e Campbell Scott (The Amazing Spider-Man), narrerà sei terrificanti storie di personaggi reali e degli eventi che li hanno resi miti e leggende. Il podcast, creato da Aaron Mahnke, è stato inserito nella classifica dei "15 podcast più ascoltati nel 2016" e il 10 Ottobre sarà pubblicato il primo dei tre libri di Mahnke, "The World of Lore".

Lo show sarà prodotto da Ben Silverman, Howard T. Owens, Gale Anne Hurd, Brett-Patrick Jenkins, Glen Morgan, Jon Halperin e Mark Mannucci.