Lost in Space: Raza Jaffrey a bordo della serie reboot Netflix

ha riportare quest'oggi che(star di) è entrato ufficialmente nel cast dell'annunciato serial reboot di, serie cult del 1995 che ha avuto anche una trasposizione cinematografica nel 1998.

La serie sbarcherà sulla piattaforma streaming nel 2018 e ruoterà attorno alle vicende della famiglia Robinson, lontana anni luce dalla sua destinazione e in lotta contro uno strano ambiente alieno e contro i propri demoni interiori.



Jaffrey interpreterà Victor, "un ragazzo in carriera e interessato alla politica fin dalla più giovane età, anche ben curato, zelante e istruito. C'è arroganza e impazienza nel suo carattere, ma sono lì per mascherare la paura di trovarsi fuori in un ambiente ostile".



Lost in Space sarà scritta da Matt Sazama e Burk Sharpless (Dracula Untold) e vedrà Zack Estrin (Prison Break) come showrunner. Il piano è quello di rifarsi alla serie originale con parti uguali di dramma, azione e sci-fi. Nel cast anche Toby Stephens e Ignacio Serrico.