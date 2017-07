Lost: Revival? Reboot? La parola al co-creatore della serie cult, Damon Lindelof

, co-creatore di, ha recentemente espresso la propria opinione riguardo un eventuale, revival o come lo si voglia chiamare della serie culto del passato decennio.

Lindelof, personalmente, non ha la minima intenzione di tornare sull'isola, ma, considerata la mania di Hollywood di "reboottare" a destra e a sinistra, non si capisce bene come mai il revival di Lost non sia ancora stato fatto. L'idea, tuttavia, non lo lascia indifferente.

Parlando con TvLine ha infatti dichiarato:

"Ci ho pensato molto (al revival) e spero che quando succederà (perché è sicuro che prima o poi accadrà), chiunque se ne occuperà non riprenda gli stessi personaggi della serie originale di Lost e ce ne metta di nuovi. Perché abbiamo lavorato così duramente per finire la serie e dare ai personaggi (i sopravvissuti) un certo livello di chiusura. Anche se, ok, sono consapevole del fatto che in molti non l'abbiano proprio considerata esattamente una chiusura vera e propria..."

"Sarebbe davvero interessante vedere un'altra incarnazione di Lost, semplicemente non voglio essere coinvolto nel progetto o essere associato alla cosa in nessun modo. E non perché io sia troppo bravo o roba simile. Semplicemente credo che, ripeto, ci abbiamo lavorato così duramente che tornare e dire, per esempio "ok, non era un vero finale" sarebbe oltremodo frustrante."

Voi che ne pensate? Se mai ci sarà, come dovrebbe essere secondo voi il nuovo Lost? Ditecelo nei commenti.