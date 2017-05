Loudermilk: AT&T Audience Network annuncia la data ufficiale della serie

ha fissato per il 17 ottobre la première della sua nuova serie comedy di mezz'ora,. Creato dallo scrittore-regista(Scemo e più scemo, Tutti pazzi per Mary) e dallo scrittore vincitore di un Emmy,(The Colbert Report).

Il protagonista della serie Loudermilk sarà Ron Livingston nel ruolo di Sam Loudermilk, un consigliere ex alcolista, con un pessimo atteggiamento riguardo a tutto. Sam è una persona senza censure per niente dispiaciuto, e riesce a far arrabbiare tutti nella sua vita. Anche se ha il suo problema col bere sotto controllo, Loudermilk scopre che "quando la tua vita è un disastro completo, tenersi pulito è la parte più facile". Fanno parte del cast anche Will Sasso, Laura Mennel, Anja Savcik, Toby Levins, Mark Brandon e Timothy Webber.

Primary Wave Entertainment è il co-finanziatore e co-produttore. Farrelly e Mort sono i produttori esecutivi con Christopher Long di Audience Network, Bart Peters e Mark Burg e David Guillod di Primary Wave. Jonathan Schwartz sarà il produttore. Farrelly ha anche diretto tutti i 10 episodi.