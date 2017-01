Love: ecco trailer e foto della seconda stagione

Le serie originali dihanno scombinato il panorama televisivo internazionale: sono tante, belle e il pubblico apprezza molto.non è certo la serie più di successo, ma avrà comunque una seconda stagione. Ecco il trailer e le prime immagini.

La seconda stagione di Love debutterà in primavera, continuando a raccontare la particolare quotidianità di Gus (Paul Rust) e Mickey (Gillian Jacobx). Lo show non è ancora riuscito a convincere pienamente il pubblico, nonostante sia un prodotto di Judd Apatow e il buon riscontro con la critica. Magari la seconda stagione sarà più convincente.



Il nuovo trailer pubblicato da Netflix mostra una possibile evoluzione del rapporto tra Gus e Mickey: il video è disponibile, insieme alle prime fotografie dei nuovi episodi, in fondo alla notizia. La seconda stagione di Love arriverà su Netflix il 10 Marzo, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!