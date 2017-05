Lovecraft Country: la nuova serie HBO di Jordan Peele, Misha Green, J.J. Abrams

Con il suo lungometraggio d'esordioè passato da essere conosciuto come la metà del duo comicoad essere riconosciuto come uno dei più controversi registi di Hollywood.

La combinazione unica di un film horror di vecchio stile e un umorismo pungente su argomenti sociali si è rivelata un successo per il pubblico, mandando Peele immediatamente sopra le fila del mondo del cinema. Con Get Out che è stato inaspettatamente un successo al botteghino, Peele ha visto arrivare molte offerte di film, tra cui la possibilità di lavorare a progetti di alto profilo come una versione live-action di Akira. Ma Peele ha messo in chiaro che, invece di diventare un altro regista a sfornare film di franchising, vuole sviluppare materiale originale.

Non si tratta esattamente di materiale originale, ma il nuovo progetto di Peele è molto intrigante. Come riportato The Wrap, Peele e la sua compagnia Monkeypaw Productions si uniranno alla creatrice di Underground Misha Green e a Bad Robot di J.J. Abrams per la produzione di Lovecraft Country, una serie antologica horror per la HBO. La serie è basata sul romanzo di Matt Ruff e traccia il viaggio di 25 anni di Atticus Black e due compagni attraverso il 1950, nell'america di Jim Crow, in cerca del padre scomparso di Black. Lungo il percorso, il trio non incontra solo l'orribile razzismo ma altri orrori più soprannaturali.

Peele sarà il produttore esecutivo della serie insieme a Abrams e Ben Stephenson di Bad Robot e Green, che sarà scriverà anche il pilot e assumerà il ruolo di showrunner. Green ha vinto il premio WGN America per la serie Undergroung, un dramma che racconta la storia di Harriet Tubman e il famoso Underground Railroad.

Oltre al suo coinvolgimento in Lovecraft Country, Peele ha anche riferito che sta sviluppando un nuovo thriller con Universal. Peele ha dichiartao che ha intenzione di continuare a mescolare argomenti sociali nei suoi progetti, e Lovecraft Country certamente sembra combiaciare con le sue idee. Per la HBO, Lovecraft Country segna un ritorno all'antologia horror popolare dalla loro classica serie degli anni '80, I racconti della cripta.