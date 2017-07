Lucifer: Tom Welling entra a far parte della terza stagione della serie

L'attore, noto per il suo ruolo da protagonista nella serie, si unirà ai membri del cast dello show, che tornerà sui canalia partire da lunedì

Welling interpreterà Marcus Pierce, un ottimo tenente di polizia con qualità del tutto opposte a Lucifer (Tom Ellis) - strategico, riservato e rispettato. Ma hanno anche delle cose in comuni, entrambi affascinanti, carismatici e belli come l'inferno - così, quando Pierce inizia a sviluppare un interesse per Decker (Lauren German), i tratti diabolici di Lucifer iniziano a scaldarsi.

Lucifer è prodotto da Warner Bros. Television, in associazione con Jerry Bruckheimer Television. La serie si basa sui personaggi creati da Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg per Vertigo della DC Entertainment. La serie è prodotta da Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, Joe Henderson, Ildy Modrovich, Sheri Elwood e KristieAnne Reed.

Qui sotto potrete vedere anche il poster della serie!