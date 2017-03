Lucifer 2: ecco quando andranno in onda gli ultimi quattro episodi

ha annunciato, nella giornata di ieri, la messa in onda degli ultimi quattro episodi della seconda stagione di, che saranno completamente standalone ed andranno, di fatto, a comporre la terza.

Lo showrunner Ildy Modrovich, parlando con TVLine ha spiegato che “abbiamo altri quattro episodi che, di fatto, diventeranno completamente autonomi. Uno di questi è ambientato nel momento esatto in cui Lucifer si trova catapultato in Los Angeles”.

Gli autori hanno comunque spiegato che le suddette puntate saranno legate a quelle precedenti della seconda stagione, che inizialmente era composta da diciotto episodi, come rivelato dal co-showrunner Joe Henderson, il quale ha spiegato che “abbiamo deciso di creare questi quattro episodi, che ci hanno permesso di sperimentare e divertirci un pò di più, ma anche di approfondire le storie dei vari personaggi. Quando le abbiamo girate, non sapevamo quando sarebbero andate in onda, in quanto non avevamo deciso se aggiungerle a questa stagione o alla prossima, ma ora lo sappiamo. La cattiva notizia è che dovrete aspettare l’autunno per vederle”.